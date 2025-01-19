استكمال تحضيرات الحفل.. تنصيب ترامب بدون ممثلين عن روسيا أو العرب

الوكيل الإخباري- تتأهب العاصمة الأمريكية واشنطن لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب غدا الاثنين وسط تشديد أمني وحضور لقادة دول يعد سابقة تاريخية بحفلات التنصيب وغياب لممثلين عن روسيا والعرب.



واتخذت الأجهزة الأمنية والإدارية في واشنطن تدابير أمنية غير مسبوقة قبيل مراسم التنصيب. حيث تم إغلاق أجزاء كبيرة من المدينة قبل عدة أيام من الحفل، مما حال دون وصول الجمهور ووسائل النقل إلى معظم المناطق.

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كما ستعلق إمكانية الوصول إلى عدة محطات ميترو في يوم الاثنين، مع تعليق حركة الحافلات على عدة خطوط. وقد تم بناء سور مرتفع حول مبنى الكونغرس، حيث ستُقام مراسم التنصيب.



وبسبب توقع انخفاض درجات الحرارة في واشنطن إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر، تقرر أن يؤدي دونالد ترامب ونائبه جي دي فينس اليمين الدستورية داخل مبنى الكونغرس، وليس أمامه كما كان مخططا في البداية.



حيث سيتم ذلك في قاعة روتوندا المركزية، التي تتسع لحوالي 600 شخص فقط.



وكانت آخر مرة أُقيمت فيها مراسم تنصيب رئيس أمريكي في هذه القاعة في 20 يناير 1985، عندما أدى الرئيس الـ40 رونالد ريغان اليمين لبدء فترة رئاسية ثانية.



كما تم تغيير مسار العرض التقليدي، حيث سيُقام في مركز "كابيتال وان أرينا" الرياضي بدلا من جادة بنسلفانيا.