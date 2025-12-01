زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

الإثنين 2025-12-01 02:18 م

الوكيل الإخباري-   يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.اضافة اعلان


وعقد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون مباحثات في فلوريدا الأحد بشأن خطة السلام التي أعدتها واشنطن سعيا لوضع حد للحرب في أوكرانيا التي بدأت في شباط 2022. وأكد الطرفان أن المناقشات كانت "مثمرة".

وأتت النقاشات في وقت يواجه زيلينسكي أزمة فساد داخلية أطاحت كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية، وبينما يواصل الجيش الروسي تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا على حساب قوات كييف.

ويستقبل ماكرون زيلينسكي في قصر الإليزيه عند الساعة العاشرة صباحا (09,00 ت غ)، في زيارة يتخللها لقاء وغداء عمل وتصريحات للصحافيين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وزيلينسكي "سيتبادلان وجهات النظر حول الوضع وشروط تحقيق سلام عادل ودائم، في استكمال للمناقشات التي جرت في جنيف والخطة الأميركية وبالتشاور الوثيق مع شركائنا الأوروبيين".
 
 


