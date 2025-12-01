ويتكوف يلتقي بوتين الثلاثاء في موسكو

01:01 م

الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين الاثنين أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد ظهر الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إيجازه الصحافي اليومي "من المقرر عقد الاجتماع مع ويتكوف غدا"، مضيفا أن الاجتماع سيُعقد "بعد الظهر".

