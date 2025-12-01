أقل من مئة طائرة "ايه 320" لا تزال متوقفة عن الخدمة إثر عطل البرمجية

12:54 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "إيرباص" الاثنين أن أقل من 100 طائرة من طراز "ايه 320" لا تزال متوقفة عن العمل بسبب خلل في برنامج التحكم، من أصل حوالي 6000 طائرة يُحتمل تأثرها بهذا العطل. اضافة اعلان





وأفادت الشركة في بيان أن "الغالبية العظمى" من هذه الطائرات خضعت للتعديلات اللازمة، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركات الطيران "لتعديل أقل من 100 طائرة متبقية لضمان إمكان إعادتها إلى الخدمة".



وكانت الشركة الأوروبية العملاقة في صناعة الطائرات أعلنت مساء الجمعة عن وقف الآلاف من طائراتها من طراز "ايه 320" ذات الممر الواحد عن الخدمة مؤقتا بهدف الاستبدال العاجل لبرنامج تحكم جراء خلل في الأداء ناجم عن التعرض للإشعاع الشمسي، وذلك عقب حادث وقع أواخر تشرين الأول/أكتوبر في الولايات المتحدة.



فقد واجهت طائرة من طراز إيرباص ايه 320 تابعة لشركة جيت بلو في 30 تشرين الأول/أكتوبر مشكلة في التحكم أثناء الطيران بسبب عطل في الكمبيوتر. وانخفضت الطائرة فجأة أثناء رحلة بين كانكون في المكسيك ونيوارك في الولايات المتحدة، ما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري في تامبا في ولاية فلوريدا.



وبعدما حثت عملاءها على وقف حوالى 6000 طائرة متأثرة عن العمل فورا، تمكنت "ايرباص" من معالجة المشكلة بسرعة على آلاف منها الجمعة والسبت، ما خفف المخاوف من حدوث اضطراب واسع النطاق في حركة النقل الجوي العالمية.



وأشارت "إيزي جت"، إحدى أكبر الشركات التي تشغّل عائلة طائرات "ايه 320"، الاثنين إلى أنها نجحت في تحديث إلكترونيات الطيران على جميع طائراتها المتأثرة "دون أي تعطل في جدول رحلاتنا" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

