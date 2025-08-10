الأحد 2025-08-10 02:30 م
 

اكتشاف أكثر من 1300 حالة إصابة بحمى شيكونغونيا في الصين خلال أسبوع

الوكيل الإخباري-  تم تسجيل أكثر من 1300 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين خلال أسبوع، وهو نصف العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق.اضافة اعلان


أفاد بذلك اليوم، مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجاء في بيان المركز: "وفي الفترة من 3 أغسطس 2025 إلى 9 أغسطس 2025، تم الإبلاغ عن 1387 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في المقاطعة".

يُشار إلى أنه لم تُسجَّل أي حالات إصابة خطيرة أو وفيات بسبب هذا المرض. وتم تسجيل معظم حالات الإصابة في مدينة فوشان (1212)، بينما سُجلت 103 حالات في قوانغتشو.

وقال كانغ مين، كبير خبراء الوقاية من الأمراض المعدية في مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الحمى الجديدة التي تم الإبلاغ عنها في المقاطعة أظهر "اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا".

وأطلقت مدينة فوشان هذا الأسبوع حملة شاملة لمكافحة حمى شيكونغونيا. وشهدت الحملة قيام سكان فوشان بتطهير المدينة من المياه الراكدة والقمامة، التي تشكل بؤرًا خصبة لتكاثر البعوض الناقل للمرض.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن 2892 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا في مقاطعة قوانغدونغ في الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس. تم اكتشاف معظم الحالات، 2770 حالة، في مدينة فوشان.

 
 
