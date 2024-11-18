اكتشاف طفرات ملاريا خطيرة مقاومة للأدوية في أوغندا

وهو عقار مضاد للملاريا موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.
وقال العلماء:" سابقا، اكتشفت في إفريقيا أشكال خفيفة من الملاريا تقاوم دواء الأرتيميسينين ونظيراته، لكننا تمكنا لأول مرة من اكتشاف أكثر من 10 حالات للإصابة بمادة البلازموديوم التي كانت في جينومها طفرات جين KELCH13 ".
وتحقق هذا الاكتشاف من قبل مجموعة من الأطباء الأفارقة والبريطانيين والأمريكيين بقيادة البروفيسور روبرت أوبوكا من جامعة "آغا خان" الطبية في كينيا في أثناء مراقبة صحة 100 قاصر في أوغندا أصيبوا بالملاريا عامي 2021-2022.
وفي 11 حالة قادمة من أوغندا، لم يصل هذا الدواء إلى التأثير المتوقع، أو كانت قوة مفعوله أقل بكثير من الطبيعي، مما أجبر البروفيسور أوبوكو على دراسة بنية جينوم البلازموديوم بعد إجراء تحليل دم للمرضى.
ومع ذلك، لم يسجل الباحثون بعد علامات تشير إلى أن الطفرات في جين KELCH13 تزيد من احتمال تكرار ظهور أنواع خطيرة من الملاريا بعد الانتهاء من العلاج بشهر.
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