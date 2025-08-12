الثلاثاء 2025-08-12 10:35 م
 

أميركا تتوسط لإنشاء ممر إنساني إسرائيلي إلى السويداء

السويداء شهدت مؤخرا انتهاكات جسيمة
السويداء شهدت مؤخرا انتهاكات جسيمة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 09:10 م
الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول التوسط في اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء في جنوب سوريا، بهدف إيصال المساعدات إلى المجتمع الدرزي هناك.اضافة اعلان


وكانت إسرائيل قد قصفت سوريا الشهر الماضي وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدعية أنها تتحرك دفاعاً عن سكان سوريا الدروز تضامناً مع الأقلية الدرزية في إسرائيل.

ويرى المسؤولون أن اتفاقاً بين الحكومتين السورية والإسرائيلية على ممر إنساني يمكن أن يساعد في إصلاح العلاقات، وربما إعادة الزخم إلى المساعي الأميركية لاتخاذ خطوات إضافية نحو التطبيع المحتمل للعلاقات في المستقبل.

كما يمكن لهذا الممر أن يحسن الأوضاع في السويداء، التي لا تزال متقلبة رغم وقف إطلاق النار، إذ حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من تدهور الأوضاع وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الاستقرار.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ضاحية الرشيد الآن

أخبار محلية بلاغات عن انقطاع للتيار الكهربائي بمناطق شمال العاصمة عمان

ا

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

عداد كهربائي

أخبار محلية تنويه هام بشأن انقطاع الكهرباء .. انتبه إلى هذه العلامة على العداد

البيت الأبيض: ترامب سيبحث قضايا أخرى غير أوكرانيا خلال لقائه ببوتين

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب سيبحث قضايا أخرى غير أوكرانيا خلال لقائه ببوتين

الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

أخبار محلية الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخه

ا

أخبار محلية بالتعاون مع الأردن ودول مشاركة.. الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي ال69 على غزة

ت

أخبار محلية وحدة الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو تجتاز تفتيش الجاهزية القتالية للربع الثالث

السويداء شهدت مؤخرا انتهاكات جسيمة

عربي ودولي أميركا تتوسط لإنشاء ممر إنساني إسرائيلي إلى السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة