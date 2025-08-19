الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى غزة

الثلاثاء 2025-08-19 08:57 م
 

الثلاثاء، 19-08-2025 08:17 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل ما تزال تمنعها منذ عدة أشهر من إدخال الخيام إلى قطاع غزة على الرغم من أوامر الإخلاء الموجهة للمدنيين خاصة في مدينة غزة، في ظل استمرار الحرب المدمرة والحصار.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، ينس لايركه، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى القطاع الفلسطيني منذ 5 أشهر، وخلال تلك الفترة، نزح أكثر من 700 ألف شخص عدة مرات.

وأوضح أن "ما يحدث في كثير من الأحيان هو أنهم يضطرون إلى ترك خيامهم. ربما حصلوا على خيمة، لكن اضطروا بعدها إلى الانتقال دون أن تتاح لهم فرصة أخذ خيمتهم معهم. إنهم يتعرضون للتهجير مرة بعد أخرى".
 
 
