إقالة ضباط إسرائيليين بسبب الفشل في توقع هجوم 7 تشرين الأول

وقال زامير بعد تحقيق في الأحداث المتعلقة بالهجوم إنه أقال أو عاقب قادة عسكريين كبارا بسبب فشل الجيش في "حماية مدنيّي إسرائيل".
ومن بين الضباط الذي شملهم القرار، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: 44 ألف طفل بلا تجهيزات تعليمية بغزة
-
شهيدان في مدينتي غزة وخان يونس مع تجدد القصف الإسرائيلي
-
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي داخل الخط الأصفر
-
مناورات عسكرية إسرائيلية بالجليل الشرقي
-
القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم
-
إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي - أسماء
-
استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشاطئ رفح
-
تهديد أمني يجبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على مغادرة منزله