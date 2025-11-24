إقالة ضباط إسرائيليين بسبب الفشل في توقع هجوم 7 تشرين الأول

11:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754975 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، إقالة عدد من كبار الضباط على خلفية الإخفاق في منع هجوم السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وقال زامير بعد تحقيق في الأحداث المتعلقة بالهجوم إنه أقال أو عاقب قادة عسكريين كبارا بسبب فشل الجيش في "حماية مدنيّي إسرائيل".



ومن بين الضباط الذي شملهم القرار، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.