طريقة بسيطة وعملية لحماية الأسنان من التسوس

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة الفم وحماية الأسنان من التسوس.



وأثبتت الدراسة أن شرب كوب واحد فقط من الماء يمكن أن ينشط آليات الحماية الطبيعية للفم خلال ساعة واحدة، مما يحسن ما يصل إلى سبعة مؤشرات مرتبطة بصحة الأسنان، وفقا لما نشره موقع Frontiers in Oral Health.

وشملت الدراسة 105 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، خضعوا لفحوصات وقائية لدى أطباء الأسنان. وجرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:



مجموعة شربت 200 مل من الماء،

وأخرى تناولت 200 مل من عصير التفاح،

فيما لم تحصل المجموعة الثالثة على أي مشروبات.



وبعد مرور نحو 45 إلى 60 دقيقة، قام الباحثون بتحليل عينات اللعاب لقياس درجة الحموضة ومستويات الإنزيمات والغلوبولين المناعي والإنسولين. وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين شربوا الماء كانت لديهم مؤشرات فموية أفضل، إذ انخفضت لديهم مستويات الحموضة والإنزيمات المسببة لتآكل مينا الأسنان مقارنة بالمجموعات الأخرى.



وأوضح العلماء أن الماء يساعد على إعادة توازن اللعاب بسرعة، مما يقلل من حموضة الفم ويعزز المناعة الطبيعية ضد التسوس وأمراض اللثة. وأكد الباحثون أن استبدال المشروبات السكرية بالماء يُعد وسيلة بسيطة واقتصادية وفعالة للحفاظ على صحة الفم لدى الأطفال.

