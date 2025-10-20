الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "بعد تحريات دقيقة ورصد ميداني مستمر تمكن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من إلقاء القبض على عصابة متورطة في جريمة سرقة البنك العربي في سوريا، إذ استغلت العصابة ظروف الأحداث خلال فترة التحرير، وأقدمت على سرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك".
وأضافت الوزارة أن "العملية أسفرت عن توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، وذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم وجمع الأدلة التي مكنت من تحديد هوياتهم وأماكن وجودهم".
وأكدت أنه "تمت استعادة جزء من المسروقات، التي شملت كميات من الذهب والأموال، إلى جانب مصادرة منزل وسيارتين قامت العصابة بشرائهما باستخدام الأموال المسروقة".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
روسيا اليوم
-
