دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي

وأشارت الوزارة إلى أن "ما صدر عن المذكور من تصريحات ومواقف في الآونة الأخيرة لا يمثل الدولة السورية أو سياساتها الرسمية، وإنما يعكس موقفا شخصيا بحتا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي".
ولفتت إلى أن "القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي مستمرة في أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين السوريين بصورة طبيعية ومنتظمة، وتعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق".
كما جددت الوزارة تأكيدها على "احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963"، مشيدة في الوقت ذاته "بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية الموقرة، بما يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته".
هذا وأعلن زياد زهر الدين انشقاقه عن النظام السوري، في بيان مصور أكد فيه أن قراره جاء احتجاجا على "حملة الإبادة الجماعية" التي نفذتها "قوات هيئة تحرير الشام بالتعاون مع العشائر البدوية، وبإشراف مباشر من أعلى قيادات السلطة في دمشق"، حسب وصفه.
كما أعلن زهر الدين انضمامه إلى الأصوات المطالبة بتأسيس كيان خاص بالموحدين الدروز، معبرا عن تضامنه مع الموقف الذي تمثله الرئاسة الروحية للطائفة بقيادة الشيخ حكمت الهجري.
روسيا اليوم
