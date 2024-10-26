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الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد انتهاء الهجوم على إيران

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت انتهاء الهجوم الذي أطلقه قبل ساعات على أهداف عسكرية في إيران.

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وقال الجيش في بيان: "أكملنا الهجوم على أهداف عسكرية في إيران".


وأضاف أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم "عادت إلى قواعدها بسلام"، موضحاً أن الهجوم نفذ بتوجيه من المستوى السياسي "رداً على هجمات إيران ضد إسرائيل ومواطنيها"، حسب البيان.


وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الهجوم على "أهداف عسكرية محددة قد تحقق بنجاح جميع أهدافه"، متوعداً "بالرد إذا ما قامت إيران بهجوم جديد".

 
gnews

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