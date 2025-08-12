الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام

08:56 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الباكستاني الثلاثاء إنه قتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام.





ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل. وتقول جماعات مسلحة إن الجيش الباكستاني يبالغ عادة في أعداد القتلى من المسلحين، وهي تهمة ينفيها الجيش.