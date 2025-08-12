الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام

ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل. وتقول جماعات مسلحة إن الجيش الباكستاني يبالغ عادة في أعداد القتلى من المسلحين، وهي تهمة ينفيها الجيش.
-
أخبار متعلقة
-
قتيلان بانفجار في مصنع للفحم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
-
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية بتقرير مستقبلها
-
هزة أرضية جديدة تضرب تركيا
-
قائد الأمن في حلب يعلق على وفاة شاب بعد تقارير عن "التعذيب"
-
غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة
-
عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة مقلقة وغير مسبوقة
-
مصر .. بيان للأمن بعد مقتل بطل سباقات دولي بطلق ناري
-
ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا