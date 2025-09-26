الحوثيون: نفذنا هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف في يافا

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس ضد أهدافا حساسة في يافا المحتلة.



وفي بيان عسكري صادر عنها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أن تنفيذ العملية العسكرية ضد أهداف إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، رد على جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على اليمن.

وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت العملية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري المتعدد الرؤوس. واستهدفت العملية مواقع حساسة في منطقة يافا المحتلة، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأدت إلى حالة من الهلع بين صفوف السكان الإسرائيليين، حيث تسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد.



كما كشف البيان عن تصدي الدفاعات الجوية اليمنية لعدد من التشكيلات القتالية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على اليمن. وأشارت القوات المسلحة إلى أنها تمكنت من إجبار بعض الطائرات الإسرائيلية على المغادرة وإفشال جزء كبير من الهجوم عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-جو.



ووجهت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين تحذيرا صارما لجميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد أو تعبر في مسرح العمليات بالبحر الأحمر والبحر العربي، مؤكدة ضرورة التعريف عن هويتها وكشف وجودها. وشدد البيان على أن أي سفينة أو جهة لا تلتزم بذلك ستكون عرضة للاستهداف، وتتحمل كامل المسؤولية عن أي عواقب.



وأكدت أنها ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة، دفاعاً عن السيادة الوطنية ودعماً للشعب الفلسطيني في غزة. وجاء في البيان: "قواتنا المسلحة ستظل في طليعة التصدي للعدوان الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في غزة".