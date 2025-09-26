وزير المالية السوري يزف أخباراً سارة للسوريين

وأعرب وزير المالية السوري عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك تقديرا للمنحة الكريمة المشتركة التي قدمها البلدان الشقيقان لدعم فاتورة الأجور والرواتب في سوريا.
وبلغت قيمة المنحة 29 مليون دولار شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع العام السوري.
وقال برنية: "تأتي هذه المبادرة انسجاما مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة".
وأضاف برنية: "نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا".
و جرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية أمس الأول من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسبق أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في الـ31 من مايو الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر.
كما قدمت الحكومة القطرية لسوريا أيضا في نهاية الشهر نفسه منحة مالية لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وتبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تم توجيهها لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، تدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
روسيا اليوم
