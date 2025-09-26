الجمعة 2025-09-26 04:42 م
 

"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي
"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي
 
الجمعة، 26-09-2025 04:22 م
الوكيل الإخباري-  تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر آب الماضي، 1076 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 8 طلبات، منها طلب واحد بقطاع الطاقة المتجددة و7 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته.اضافة اعلان


وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 264 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و554 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و213 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و45 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي انسحاب وفود قبيل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة

"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مصر تبعث برسالة تحذيرية للكيان وحكومته

عربي ودولي مصر تبعث رسالة تحذيرية للكيان وحكومته

الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

فلسطين الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

ترند انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات مخدرات كبيرة

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة