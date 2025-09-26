"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 264 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و554 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و213 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و45 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
