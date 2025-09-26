"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

04:22 م

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر آب الماضي، 1076 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 8 طلبات، منها طلب واحد بقطاع الطاقة المتجددة و7 طلبات بقطاع النفط ومشتقاته.





وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 264 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و554 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و213 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و45 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

