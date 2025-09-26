مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يمدد خطة العمل المشتركة مع إيران

الجمعة 2025-09-26 10:01 ص
 

الجمعة، 26-09-2025 08:11 ص
الوكيل الإخباري-  يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر اليوم، على مشروع قرار لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر في 20 تموز 2015، والذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.اضافة اعلان


واقترحت الصين وروسيا نص المشروع ردًا على قرار الأطراف الثلاثة في الاتفاق، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتفعيل آلية "العودة الفورية"، لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها بموجب الاتفاق.

وإذا تم اعتماد مشروع القرار اليوم، فسوف يؤجل تفعيل العودة الفورية للعقوبات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 28 أيلول لمدة جديدة.
 
 
