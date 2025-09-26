مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يمدد خطة العمل المشتركة مع إيران

واقترحت الصين وروسيا نص المشروع ردًا على قرار الأطراف الثلاثة في الاتفاق، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتفعيل آلية "العودة الفورية"، لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها بموجب الاتفاق.
وإذا تم اعتماد مشروع القرار اليوم، فسوف يؤجل تفعيل العودة الفورية للعقوبات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 28 أيلول لمدة جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يهدد شركات الأدوية الأمريكية
-
نتنياهو يحشد دعم الدول الحليفة لتحرير رهائن غزة
-
الحوثيون: نفذنا هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد أهداف في يافا
-
ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن وإنهاء حرب غزة بات قريباً
-
ضابط شارك في الهجوم على قطر: يمكننا القول الآن بشكل رسمي إننا فشلنا في الهجوم
-
إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن
-
السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية
-
ترامب: سنصدر إعلانا كبيرا اليوم بشأن سوريا