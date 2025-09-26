انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

02:55 م

الوكيل الإخباري- طالت انتقادات واسعة ولاذعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" عقب الكلمة التي ألقاها في الأمم المتحدة، والتي أعاد فيها التأكيد على مواقفه تجاه الحرب الدائرة في غزة. وركّز عباس خلال خطابه على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، في حين تجاهل – بحسب المنتقدين – الحديث عن معاناة أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية. اضافة اعلان





ونشطت تعليقات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن تجاهل الرئيس الفلسطيني لقضية الأسرى الفلسطينيين يمثّل "انحيازًا غير مقبول"، مطالبين إياه بالوقوف إلى جانب شعبه وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة.



وأكد المنتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لإبراز قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى رأسها قضية الأسرى، بدلًا من التركيز على رواية الاحتلال الإسرائيلي.