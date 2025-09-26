انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

ونشطت تعليقات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن تجاهل الرئيس الفلسطيني لقضية الأسرى الفلسطينيين يمثّل "انحيازًا غير مقبول"، مطالبين إياه بالوقوف إلى جانب شعبه وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة.
وأكد المنتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لإبراز قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى رأسها قضية الأسرى، بدلًا من التركيز على رواية الاحتلال الإسرائيلي.
