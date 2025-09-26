الجمعة 2025-09-26 01:35 م
 

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة ميناء غزة

الجمعة، 26-09-2025 12:29 م
الوكيل الإخباري-   وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان منطقة ميناء غزة، طالبا منهم التوجه جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.اضافة اعلان


وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني.. سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وأضاف: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".
 
 
