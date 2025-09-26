عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 2025-09-26 04:42 م
 

الجمعة، 26-09-2025 04:04 م
الوكيل الإخباري-  أدى عشرات الآلاف، اليوم، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة ومداخل البلدة القديمة والمسجد.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، انتشرت قوات الاحتلال بين المصلين، وسط التضييق عليهم خلال خطبة وصلاة الجمعة في المسجد المبارك.

وفرضت القوات قيودًا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.
 
 
