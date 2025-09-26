الجمعة 2025-09-26 04:41 م
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات مخدرات كبيرة
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات مخدرات كبيرة
 
الجمعة، 26-09-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة في موقعين مختلفين باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

اضافة اعلان

وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية. وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي انسحاب وفود قبيل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة

"هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 1076 طلبا للحصول على تراخيص خلال آب الماضي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مصر تبعث برسالة تحذيرية للكيان وحكومته

عربي ودولي مصر تبعث رسالة تحذيرية للكيان وحكومته

الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

فلسطين الأونروا: طفل من كل ثلاثة في غزة لم يتناول طعاما خلال 24 ساعة

انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

ترند انتقادات لاذعة لأبو مازن بسبب تجاهله لـ 11 ألف فلسطيني أمام الأمم المتحدة

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 تنقذ حياة طفل

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كميات مخدرات كبيرة

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة