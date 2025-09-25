السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

الخميس 2025-09-25 11:29 م
 

الخميس، 25-09-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ارتفع إلى 159 دولة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف الدولي الواسع يعكس عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.اضافة اعلان


وأضاف، أن المملكة ستقدم تمويلًا بقيمة 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية، تعزيزًا لصمودها في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الرياض سعيدة بتركيز الولايات المتحدة مؤخرًا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، معتبرًا أن ذلك يتماشى مع الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
 
 
