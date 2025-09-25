السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

وأضاف، أن المملكة ستقدم تمويلًا بقيمة 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية، تعزيزًا لصمودها في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الرياض سعيدة بتركيز الولايات المتحدة مؤخرًا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، معتبرًا أن ذلك يتماشى مع الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
