سامسونج تفوز بـ47 جائزة في ‘IDEA 2025’ تقديرًا لتصاميمها المبتكرة

05:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن فوزها في جوائز ‘International Design Excellence Awards’ (IDEA) 2025، حيث حصدت جائزتين ذهبيتين، وثلاث جوائز فضية، وثلاث جوائز برونزية، إلى جانب 39 ترشيحًا ضمن قائمة المتأهلين النهائيين، تقديراً لتفوّقها في تقديم تصاميم مبتكرة ترتقي بأسلوب حياة المستخدمين وتجاربهم اليومية. اضافة اعلان





وتُعد ‘IDEA’ واحدة من أرقى برامج الجوائز العالمية في مجال التصميم، وقد تأسست في عام 1980 على يد جمعية ‘Industrial Designers Society of America – IDSA’. وشهدت دورة هذا العام اختيار الفائزين عبر 20 فئة مختلفة، من بينها المنزل، والتقنية الاستهلاكية، والتفاعل الرقمي. وتضم معايير التقييم الأساسية: الابتكار في التصميم، والفائدة للمستخدم، والفائدة للمجتمع، إلى جانب معايير أخرى تُسهم في تعزيز جودة التصميم وتحسين نمط حياة المستخدمين.



واستنادًا إلى قيم متجددة وتقنيات مبتكرة، حظيت مبادئ التصميم لدى سامسونج بتقدير واسع لدورها في ابتكار منتجات تضع تجارب المستخدمين وأنماط حياتهم في صميم الأولويات.



وقال رئيس قسم التصميم والرئيس التنفيذي للتصميم في وحدة تجربة الأجهزة لدى سامسونج للإلكترونيات، ماورو بورشيني: "الابتكار المستمد من التكنولوجيا المتقدمة وفهم احتياجات الناس هو ما يُثري حياتهم. نحن ملتزمون ليس فقط بتوسيع حدود التكنولوجيا، بل أيضًا ببناء روابط حقيقية تُقرّبنا من مستقبل أكثر إشراقًا وترابطًا."





سامسونج تحصد جائزتين ذهبيتين

الابتكاران التاليان من سامسونج حصدا الجائزة الذهبية، وهي أعلى فئة من جوائز IDEA 2025.





نظام الهوية البصرية لتصميم أجهزة سامسونج المحمولة، هو نظام تصميم يربط بين تصميمات أجهزة ‘Galaxy’ المتنوعة من خلال هوية بصرية موحّدة. وقد عمل هذا النظام على تبسيط كل عامل شكل إلى هيئة بديهية، كما توسّع نطاق تطبيقه ليشمل ما هو أبعد من التغليف، ليضم الكتب والأفلام والمتاجر، بهدف إيصال رسالة العلامة التجارية "Essential" بفاعلية عبر مختلف المنصات.







مفاهيم متقدمة لمستخدمي الأجهزة المنزلية من ذوي الإعاقة البصرية تحت اسم "Samsung Inclusive Essentials".

وهو تصميم بصري يهدف إلى تعزيز سهولة الوصول للجميع، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة البصرية وكبار السن. ومن خلال توحيد الأشكال والألوان، ودمج عناصر مثل النقش البارز، والمؤثرات الصوتية، والإضاءة في المكونات الأساسية، يُوفر هذا المفهوم إرشادًا بصريًا وسمعيًا ولمسيًا، ما يُمكّن المستخدمين ضعاف البصر من التفاعل مع المنتجات بسهولة وبطريقة طبيعية.



سامسونج تحصد ثلاث جوائز فضية

حصلت سامسونج أيضًا على ثلاث جوائز فضية تقديرًا لهذه التقنيات المتقدمة:





سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ أول أجهزة لوحية من سامسونج مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي، وتقدّم ميزة ‘3D Map View’ التي توفّر عرضًا بصريًا ثلاثي الأبعاد للمنزل وكافة الأجهزة المتصلة، ما يسهل إدارة الأجهزة ضمن منظومة ‘SmartThings’.





المفهوم المبتكر لمنزل سامسونج الذكي المعياري، هو مساحة سكنية تصورية تم تطويرها من أجل الابتكار المستقبلي، حيث صُممت لتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة ضمن هيكل معماري قابل للتوسّع بمرونة بما يتماشى مع أسلوب الحياة المتغيّر.





التوأم الرقم، هو حل من الجيل الجديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء البنائي، ويُستخدم لإدارة المباني الذكية بفعالية. ويوفّر هذا الحل عمليات تشغيل سلسة وتحسينًا لاستهلاك الطاقة من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد، ما يقدّم حلولًا ذكية ومستدامة.

سامسونج تفوز بثلاث جوائز برونزية

حصدت هذه المنتجات الثلاثة جوائز برونزية بفضل تصاميمها المتناغمة:



يقدّم ‘Galaxy S24 FE’ تجربة محسّنة للمستخدمين بفضل قدرات ‘Galaxy AI’ في التصوير ونظام الكاميرات المتقدّم الذي يعزّز جوانب الإبداع. كما يتميّز بشاشة كبيرة، وحواف نحيفة، ولوحة ألوان أنيقة، ومواد تصنيع عالية الجودة، ما يسهم في الارتقاء بتجربة الهواتف الذكية وتقديم مزايا متقدّمة لعدد أكبر من المستخدمين.







قصة ‘Samsung Vision AI’ على الشاشة، تمثيل مرئي للهوية البصرية الخاصة بتلفزيونات سامسونج، تحت شعار "روعة لا تنتهي".





نظام ‘EHS MONO’ الداخلي-الخارجي، جهاز مضخة حرارية منزلية مزوّد بتقنية ‘SmartThings’ وشاشة لمس ‘AI Home’، لتوفير تجربة أكثر راحة وسهولة في إدارة استهلاك الطاقة.

من تصميم المنتجات إلى تجربة الاستخدام: 39 منتجًا من تلفزيونات وأجهزة منزلية وهواتف ذكية تصل إلى مرحلة التصفيات النهائية

تم اختيار مجموعة واسعة من تصاميم سامسونج لتميزهم ضمن قائمة التصفيات النهائية، من بينها:

* ‘Galaxy Z Fold6’ و ‘Z Flip6’ – يعيدان تعريف مستقبل الهواتف المحمولة من خلال الجمع بين التصميم القابل للطي المبتكر وتقنيات ‘Galaxy AI’، لتقديم تجربة استخدام سلسة ومرونة غير مسبوقة للمستخدمين.

* شاشة ‘THE Smart Monitor M9’ طراز ‘M90SF’ – تجمع بين روعة عرض ‘OLED’ بدقة 4K وخصائص ذكاء اصطناعي مثل ميزة الارتقاء الذكي بدقة 4K، ومحسّن الصورة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية تضخيم الصوت النشط ‘AVA Pro’، لتوفير تجربة ترفيهية موثوقة وعالية الجودة باستمرار.

* وحدة الغسيل ‘Bespoke AI Laundry Hub’ – غسالة ومجفف بجهاز واحد بتصميم أنيق وموفّر للمساحة، مزوّدان بشاشة لمس ‘AI Home’، لتقديم حلول غسيل ذكية وتكامل سلس في الاستخدام. متوفرة حاليًا في كوريا فقط

* معرض ‘Newfound Equilibrium’ – يستعرض فلسفة سامسونج في التصميم المرتكز على المستخدم، ويهدف إلى إلهام رؤية لمستقبل أفضل يوازن بين الإنسان والتكنولوجيا.