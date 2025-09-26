الجمعة 2025-09-26 04:42 م
 

مصر تبعث رسالة تحذيرية للكيان وحكومته

الجمعة، 26-09-2025 03:39 م
الوكيل الإخباري-   حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية من التداعيات الإنسانية الوخيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.اضافة اعلان


وجدد عبدالعاطي خلال اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تثمين مصر للجهود الأمريكية لوقف الحرب في غزة، معرباً عن التطلع إلى تكثيف الجهود المشتركة لوقف إراقة الدماء ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد أن تحقيق السلام لن يتأتى إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، والتي أكد أنها "تشكل عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة".

وأعلن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، أن بلاده تستخدم مختلف أدوات التأثير والضغط باتجاه وقف الحرب في غزة.

وقال عبد العاطي: "نستخدم مختلف أدوات التأثير مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الأوروبي، مع كل الأطراف المعنية، للضغط والدفع باتجاه خفض التصعيد، وفي اتجاه وقف هذه الحرب الغاشمة ووقف فوري لإطلاق النار".

وتابع: "يوجد انخراط مباشر ومستمر مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مع الوزير مارك روبيو، مع المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، ونقلنا كمجموعة عربية إسلامية كل الشواغل الخاصة في الجانبين العربي والإسلامي خاصة فيما يتعلق بالوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة الإسرائيلية الظالمة على سكان القطاع".

روسيا اليوم
 
 
ب

