السلطات الأميركية تعتقل طالبة دكتوراه تركية بزعم دعم حماس

واعتقلتها عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وهي طالبة دكتوراه في سنتها الأخيرة، أثناء استعدادها لمغادرة منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني مساء الثلاثاء الماضي.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ستة عناصر من الوكالة، بعضهم ملثم، طوّقوا أوزتورك وحاولوا انتزاع هاتفها المحمول منها عنوة. كما وثقت التسجيلات صوت احتجاج أوزتورك أثناء تكبيل يديها من الخلف من قِبل عناصر الوكالة.
في بيان رسمي، ادّعى متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" تجعلها غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.
وأضاف أن أوزتورك، وهي مواطنة تركية وطالبة دكتوراه في جامعة تافتس، حصلت على امتياز البقاء في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة طالب.
وجاء في البيان أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأميركيين".
وأشار البيان إلى أن تأشيرة الطالب الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية "ليست حقًا، بل إذن خاص"، مضيفًا أن الأنشطة المزعومة التي قامت بها أوزتورك تشكل "سببًا لإنهاء" هذه التأشيرة.
الجزيرة
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