زيلنسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق بشأن الأسلحة

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، المقرّ الرئيسي لشركة "ساب" لصناعات الدفاع المنتجة لطائرات "غريبن" المقاتلة.
وقالت الحكومة السويدية إن الزعيمين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام اللقاء للإعلان عن تفاصيل التعاون في مجالات صادرات الدفاع، وذلك عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
وكتب كريسترسون عبر منصة "إكس":
"وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسة بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".
يُذكر أن السويد كانت قد علّقت العام الماضي خططها لإرسال مقاتلات "غريبن" إلى أوكرانيا، استجابةً لطلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات "إف-16" الأميركية.
