الأربعاء 2025-10-22 09:38 ص
 

زيلنسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق بشأن الأسلحة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
 
الأربعاء، 22-10-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد يوم الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقًا يتعلق بـ "تصدير" أسلحة، وفق بيان صادر عن الحكومة السويدية.اضافة اعلان


وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ، المقرّ الرئيسي لشركة "ساب" لصناعات الدفاع المنتجة لطائرات "غريبن" المقاتلة.

وقالت الحكومة السويدية إن الزعيمين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام اللقاء للإعلان عن تفاصيل التعاون في مجالات صادرات الدفاع، وذلك عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكتب كريسترسون عبر منصة "إكس":

"وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسة بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

يُذكر أن السويد كانت قد علّقت العام الماضي خططها لإرسال مقاتلات "غريبن" إلى أوكرانيا، استجابةً لطلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات "إف-16" الأميركية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

dzv

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى بازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي لمبرة أم الحسين

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يصل غدا إلى إسرائيل

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية

مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك

خاص بالوكيل الجمارك: 22 ألف مركبة في المناطق الحرة ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

عربي ودولي زيلنسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق بشأن الأسلحة

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

فلسطين الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم

حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

فلسطين حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

البيرو

عربي ودولي رئيس البيرو يعلن حالة الطوارئ في ليما للتصدي لموجة أعمال عنف



 
 





الأكثر مشاهدة