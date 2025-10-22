الأربعاء 2025-10-22 09:39 ص
 

الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ
الوكيل الإخباري-    قال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الاعتداءات المتصاعدة على موسم قطف الزيتون تمثل واحدة من الانتهاكات الإسرائيلية العديدة التي تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن أرضهم وضمها، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتيسير توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أكد فيه أن عنف المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الثلاث الماضية “بموافقة ودعم، وفي كثير من الحالات بمشاركة، القوات الإسرائيلية، ودائما دون مساءلة أو محاسبة”.

 
 
