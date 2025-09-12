الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

وقال الشرع في أول لقاء تلفزيوني له على شاشة "الإخبارية السورية": "إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا وكانت تريدها أن تكون ميداناً للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه، وتفاجأت من سقوط النظام".
وأضاف: "إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية".
وأشار إلى أن "إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن سوريا أبدت من أول لحظة التزامها به".
وأكد أن "سوريا أبدت التزامها باتفاق 1974 وراسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات الأندوف أن تعود إلى ما كانت عليه، ويجري تفاوض على اتفاق أمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر".
وشدد على أن "سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم، وبالتالي الكرة في ملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
هولندا تهدد بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل
-
البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
-
مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان
-
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"
-
الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
-
الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
-
ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك