الشرع يزور روسيا اليوم وسيطالب بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا

وبحسب الوكالة، ذكر مصدر رسمي سوري أن الزيارة تتضمن إجراء الرئيس السوري مباحثات بشأن استمرار وجود قاعدة بحرية روسية في مدينة طرطوس، وأيضاً القاعدة الجوية التابعة لروسيا في بلدة حميميم بسوريا.
وقال المصدر إن الرئيس السوري سيطلب كذلك من الجانب الروسي بصفة رسمية تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حليف موسكو السابق، من أجل محاكمته على ما وصفها بأنها "جرائم ضد السوريين".
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم
-
اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026
-
مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء
-
ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا
-
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
-
الرئيس الإندونيسي يعود إلى إندونيسيا والخارجية تنفي زيارته لإسرائيل
-
إيران .. أحكام مطولة بالسجن لفرنسيين أدينوا بالتجسس
-
اليونان: إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري