الأربعاء 2025-10-15 10:20 ص
 

الشرع يزور روسيا اليوم وسيطالب بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا

الأربعاء، 15-10-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى روسيا، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك رغم إرجاء القمة الروسية العربية كان من المقرر أن تشارك فيها في موسكو وفق مصدر مطلع لوكالة رويترز.اضافة اعلان


وبحسب الوكالة، ذكر مصدر رسمي سوري أن الزيارة تتضمن إجراء الرئيس السوري مباحثات بشأن استمرار وجود قاعدة بحرية روسية في مدينة طرطوس، وأيضاً القاعدة الجوية التابعة لروسيا في بلدة حميميم بسوريا.

وقال المصدر إن الرئيس السوري سيطلب كذلك من الجانب الروسي بصفة رسمية تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حليف موسكو السابق، من أجل محاكمته على ما وصفها بأنها "جرائم ضد السوريين".
 
 
