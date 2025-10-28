الثلاثاء 2025-10-28 11:54 م
 

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم
الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين عن تطبيق نظام جديد يُلزم مناقشي المواضيع المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الطب والتمويل والقانون والتعليم، بإثبات مؤهلاتهم العلمية والمهنية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود للحد من انتشار المعلومات المضللة، وضمان أن تكون النصائح والمعلومات في المجالات الحساسة موثوقة ومقدمة من خبراء ومختصين، بما يدعم بيئة رقمية أكثر أمانًا ومصداقية.

ويشمل القرار تقديم شهادات جامعية أو وثائق تدريب معتمدة أو ما يثبت الخبرة العملية، لضمان أن المحتوى المتخصص يصدر عن جهات مؤهلة وموثوقة.

وبموجب هذا النظام، تتولى منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحقق من هذه المؤهلات، بما يسهم في رفع جودة النقاشات الرقمية وتعزيز الثقة بالمحتوى المتداول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

الطقس أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

عربي ودولي إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

عربي ودولي الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

ترند النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

عربي ودولي أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

برشلونة يستعين بـ"الرجل الخبير" لتقويم سلوك نجمه يامال

ترند تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"

بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

أخبار محلية بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان



 
 





الأكثر مشاهدة