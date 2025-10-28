الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

11:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين عن تطبيق نظام جديد يُلزم مناقشي المواضيع المهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الطب والتمويل والقانون والتعليم، بإثبات مؤهلاتهم العلمية والمهنية.





وتأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود للحد من انتشار المعلومات المضللة، وضمان أن تكون النصائح والمعلومات في المجالات الحساسة موثوقة ومقدمة من خبراء ومختصين، بما يدعم بيئة رقمية أكثر أمانًا ومصداقية.



ويشمل القرار تقديم شهادات جامعية أو وثائق تدريب معتمدة أو ما يثبت الخبرة العملية، لضمان أن المحتوى المتخصص يصدر عن جهات مؤهلة وموثوقة.



وبموجب هذا النظام، تتولى منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحقق من هذه المؤهلات، بما يسهم في رفع جودة النقاشات الرقمية وتعزيز الثقة بالمحتوى المتداول.