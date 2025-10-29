ترامب يتوقع لقاء كيم "في مستقبل غير بعيد كثيرا"

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّه "في مرحلة ما سنتعامل مع كوريا الشمالية. أعتقد أنهم يرغبون بذلك وأنا أيضا أرغب بذلك".
وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنّه "يرغب بشدّة" في مقابلة الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لكوريا الجنوبية.
ووصل الرئيس الأميركي إلى غيونغجو في شرق شبه الجزيرة الكورية صباح الأربعاء حيث سيشارك في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق من الأربعاء نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، قبل أن يجري الخميس محادثات مع الرئيس الصيني في قمّة يعلّق عليها الطرفان أملا كبيرا للتوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
