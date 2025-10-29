حلف الناتو: لن نسمح للصين وروسيا بالتفوق في التقنيات الحيوية العسكرية

أعرب روته في كلمته خلال أول مؤتمر للتكنولوجيا الحيوية في تاريخ الناتو، الذي استضافته بلجيكا، الأربعاء، عن تقديره للجهود البلجيكية في رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، والسير على مسار الوصول إلى 3.5%.
واعتبر أن زيادة الإنفاق الدفاعي تمثل خطوة مهمة لبلجيكا وللحلف، خصوصًا بعد قرار قمة لاهاي في حزيران باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع وتسريع الإنتاج والابتكار العسكري، إذ روى روته تجربته خلال زيارة مصنع في لييج ببلجيكا في نيسان الماضي، مبرزًا تعقيدات سلاسل التوريد وضرورة رفع القدرة الإنتاجية إلى مستويات مضاعفة.
وأكد أن بلجيكا تتصدر دورا رياديا في مجال التكنولوجيا الحيوية داخل الحلف، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل حدثا تاريخيا يعكس الأهمية المتنامية للتقنيات الناشئة، ويتيح مساحة للتعاون بين الحلفاء والشركاء ومبادرة IP4 وقادة الصناعة والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يتوقع لقاء كيم "في مستقبل غير بعيد كثيرا"
-
الولايات المتحدة تبرم اتفاقا بقيمة 80 مليار دولار لبناء محطات طاقة نووية
-
ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف
-
"أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو
-
أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب
-
الكرملين: المعلومات حول نية فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
-
الرياض وإسلام آباد تتقدمان نحو تعاون اقتصادي وتنموي شامل
-
إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة