حلف الناتو: لن نسمح للصين وروسيا بالتفوق في التقنيات الحيوية العسكرية

الوكيل الإخباري- شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، على أن أمن الحلف في السنوات المقبلة يعتمد على تسريع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحيوية وتكاملها مع القدرات الدفاعية التقليدية، محذرًا من تصاعد المنافسة مع الصين وروسيا في هذا المجال.





أعرب روته في كلمته خلال أول مؤتمر للتكنولوجيا الحيوية في تاريخ الناتو، الذي استضافته بلجيكا، الأربعاء، عن تقديره للجهود البلجيكية في رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، والسير على مسار الوصول إلى 3.5%.



واعتبر أن زيادة الإنفاق الدفاعي تمثل خطوة مهمة لبلجيكا وللحلف، خصوصًا بعد قرار قمة لاهاي في حزيران باستثمار 5% من الناتج المحلي في الدفاع وتسريع الإنتاج والابتكار العسكري، إذ روى روته تجربته خلال زيارة مصنع في لييج ببلجيكا في نيسان الماضي، مبرزًا تعقيدات سلاسل التوريد وضرورة رفع القدرة الإنتاجية إلى مستويات مضاعفة.



وأكد أن بلجيكا تتصدر دورا رياديا في مجال التكنولوجيا الحيوية داخل الحلف، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل حدثا تاريخيا يعكس الأهمية المتنامية للتقنيات الناشئة، ويتيح مساحة للتعاون بين الحلفاء والشركاء ومبادرة IP4 وقادة الصناعة والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية.