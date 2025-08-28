الخميس 2025-08-28 04:59 م
 

الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن
الكرملين
 
الخميس، 28-08-2025 04:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت روسيا الخميس أنها لا تزال "مهتمة" بمباحثات السلام لكنها ستواصل شنّ ضربات على أوكرانيا، وذلك بعد هجوم جوي قالت السلطات إنه أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "القوات المسلحة الروسية تؤدي مهماتها... تواصل ضرب الأهداف العسكرية" والمنشآت المرتبطة بها. أضاف "في الوقت عينه، تبقى روسيا مهتمة بمواصلة عملية التفاوض. الهدف هو تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

 
 
