الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت روسيا الخميس أنها لا تزال "مهتمة" بمباحثات السلام لكنها ستواصل شنّ ضربات على أوكرانيا، وذلك بعد هجوم جوي قالت السلطات إنه أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في كييف.

