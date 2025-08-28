الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "القوات المسلحة الروسية تؤدي مهماتها... تواصل ضرب الأهداف العسكرية" والمنشآت المرتبطة بها. أضاف "في الوقت عينه، تبقى روسيا مهتمة بمواصلة عملية التفاوض. الهدف هو تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن
-
الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي
-
دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
-
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا
-
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر
-
3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف
-
مجلس الأمن يستعد لتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان للمرة الأخيرة