الجمعة 2025-11-07 01:32 ص
 

ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام
الخميس، 06-11-2025 11:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى اتفاقات أبراهام.اضافة اعلان


وقال ويتكوف: "نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها"، مضيفًا: "سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام".

وأوضح: "خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة"، مشيرًا إلى أن "حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو الخطوة المهمة التي سنعمل عليها بعد وقف حرب غزة".

وتابع ويتكوف: "نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح"، مؤكدًا أن "مسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح ستكون اختبارًا لمسار نزع السلاح".
 
 
