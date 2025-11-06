ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام

وقال ويتكوف: "نأمل أن تفي حماس بوعدها بنزع سلاحها"، مضيفًا: "سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام".
وأوضح: "خطة التطوير التي وضعناها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة"، مشيرًا إلى أن "حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو الخطوة المهمة التي سنعمل عليها بعد وقف حرب غزة".
وتابع ويتكوف: "نعمل على عملية نزع سلاح حماس التي قالت إنها ستحتاج إلى القوات الدولية لتسلمها السلاح"، مؤكدًا أن "مسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح ستكون اختبارًا لمسار نزع السلاح".
