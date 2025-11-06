الجمعة 2025-11-07 01:32 ص
 

قادة مؤتمر المناخ يقرون بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس

الخميس، 06-11-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري- أقر القادة المجتمعون في مدينة بيليم البرازيلية اليوم الخميس بأن العالم فشل في الحد من ظاهرة احترار المناخ بما يتوافق مع اتفاق باريس الذي أبرم قبل عشر سنوات.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1,5 درجة. 

وقال أمام قادة الدول قبيل انعقاد المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب30) إن عقودا من المماطلة والتجاهل أدت إلى "الفشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة" من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر. وأضاف: "هذا فشل أخلاقي وإهمال قاتل".

بدوره، حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من أن "النافذة المتاحة" للتحرك بشأن المناخ "تُغلق سريعا"، وانتقد "القوى المتطرفة التي تروج لأخبار مضللة لأهداف انتخابية وتساهم في تدهور البيئة.


من جهته، أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي عن أسفه لأن التمويل الدولي للمناخ "غير كاف وغالبا ما يكون غير مستهدف بشكل جيد".


وفي السياق، رجحت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن تكون 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرا على الإطلاق، مختتمة أكثر من عقد من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وشددت في الوقت نفسه على أنه لا يزال من الممكن عكس هذا الاتجاه.

 

RT

 
 
