خبير عسكري مصري يفضح نوايا نتنياهو في إشعال الجبهة اللبنانية

الوكيل الإخباري- وصف الخبير العسكري المصري اللواء أسامة كبير هجمات إسرائيل المكثفة على عدة بلدات في جنوب لبنان بأنها "محاولة إسرائيلية لإفشال المرحلة الأولى لهدنة وقف حرب غزة".



وقال اللواء كبير الذي يعمل مستشارا بكلية القادة والأركان والمصرية، إن الأسابيع الماضية كانت تشير وبوضوح إلى "نية إسرائيل العودة لإشعال الصراع مع لبنان"، وذلك منذ زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى لبنان توم براك، والتي حاول فيها الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات.

اضافة اعلان



واعتبر الخبير العسكري المصري في حديثه تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته العسكرية على الجنوب اللبناني رسالة واضحة على نية إسرائيل "منع تمرير الهدنة في قطاع غزة كما هو متفق عليه"، مؤكدا أنها محاولة إسرائيلية لإطالة أمد المرحلة الأولى من الهدنة "الهشة" ومنع المضي قدما للوصول إلى المرحلة الثانية، لأنه "إذا ذهبت الهدنة للمرحلة الثانية ستصبح هدنة صلبة".



وشهد الجنوب اللبناني أمس الخميس واحدا من أكثر أيامه سخونة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات متزامنة في تصعيد جديد ضد حزب الله.



وبدأ الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق واسعة في جنوب لبنان، على مناطق وصفها بأنها "أهداف عسكرية لحزب الله" بعد منشورات تحذيرية لسكان عدد من البلدات.