الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"

الخميس، 06-11-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت النشرة الحكومية البريطانية "The Gazette" الخميس، أن الملك تشارلز الثالث، قرر رسميا حرمان شقيقه أندرو من اللقب الملكي وصفته كـ"أمير".اضافة اعلان


وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ماونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر الماضي .
 
 
