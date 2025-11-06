الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"

10:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752887 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت النشرة الحكومية البريطانية "The Gazette" الخميس، أن الملك تشارلز الثالث، قرر رسميا حرمان شقيقه أندرو من اللقب الملكي وصفته كـ"أمير". اضافة اعلان





وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ماونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".



ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر الماضي .

