الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"

وجاء في البيان الرسمي: "يعلن الملك.. أن أندرو ماونتباتن-وندسور لم يعد مخولا بحمل واستخدام المخاطبة الرسمية.. صاحب السمو الملكي وصِفة الأمير".
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أندرو تخليه عن لقب دوق يورك في أكتوبر الماضي .
-
أخبار متعلقة
-
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام
-
ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران
-
عون عقب الهجمات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب: جريمة مكتملة الأركان
-
موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات
-
محكمة استئناف هولندية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
-
شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة