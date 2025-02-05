الولايات المتحدة تعلق استقبال الطرود الدولية من الصين

وجاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة الفيدرالية الأمريكية: "اعتبارا من الرابع من فبراير، ستتوقف خدمة البريد الأمريكية مؤقتا عن قبول واستلام الطرود الدولية من الصين وهونغ كونغ حتى إشعار آخر. يرجى ملاحظة أن هذا لن يؤثر على تدفق الرسائل والمواد المطبوعة الأخرى من هذه الجهات".
ولم يعرف حتى الآن سبب اتخاذ هذا الإجراء وما إذا كان مرتبطا بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من فبراير، والذي فرض بموجبه رسوما جمركية على السلع القادمة من الصين.
ويشار إلى أن USPS هي مؤسسة مستقلة، تدخل في نطاق السلطة التنفيذية للولايات المتحدة وتحتل مكانة رائدة بين أكبر مشغلي الخدمات البريدية في العالم.
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