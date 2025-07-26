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الولايات المتحدة تغيّر خدمة عسكريين من الوضع 10 إلى الوضع 32

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 09:52 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وضعت نحو 1700 عسكري تحت قيادة حكّام الولايات، للمساعدة في مهمة تنفيذ قوانين الهجرة التي تنفذها الإدارة.اضافة اعلان


وصرّح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بأن وضع الخدمة لنحو 1200 عسكري، ممن كانوا يساعدون بالفعل في هذه المهمة، قد تغيّر من "الوضع 10" إلى "الوضع 32"، وتم تفويض 500 عسكري إضافي للمساعدة في جهود الهجرة.

ويعني التغيير من "الوضع 10" إلى "الوضع 32" أن الإدارة الأمريكية ترغب في زيادة قدرة القوات العسكرية على التعامل المباشر مع مهام الهجرة، بما يشمل إمكانية التواصل مع المحتجزين لدى إدارة الهجرة.

وقال بارنيل في بيان: "من خلال التخطيط والتعاون الفعّال مع شركائنا في دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، قرّرت الوزارة أن احتياجات عملياتية محددة قد تتطلب تواصلاً مباشرًا مع الأفراد المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية"، مما أدى إلى إعادة تقييم وضع العسكريين المكلّفين بالخدمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكّد مرارًا على ضرورة تشديد سياسة الهجرة. وبعد تنصيبه مباشرة، وقّع أمرًا تنفيذيًا بفرض حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية-المكسيكية. وصرّح ترامب في وقت سابق بأنه يعتزم تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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