 
السبت 2024-12-07 01:24 م
 

انتخابات رئاسية في غانا وسط آمال بتحقيق انتعاش اقتصادي

ا
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري - ينتخب مواطنو غانا رئيسا جديدا اليوم السبت حيث يأملون أن يتمكن الرئيس الجديد من انتشال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من أزمتها الاقتصادية المزمنة.

ولا يمكن للرئيس الحالي لغانا نانا أكوفو أدو الترشح لولاية جديدة بعد فترتين في منصبه. ويترشح نائبه محمودو باوميا عن الحزب الوطني الجديد الحاكم.

اضافة اعلان


ويعتمد باوميا (61 عاما) على سمعته كخبير اقتصادي وتعهد بـ"تحديث" الاقتصاد مع التركيز على الرقمنة.


والمنافس الرئيسي لباومينا هو جون دراماني ماهاما (66 عاما) الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي وكان رئيسا سابقا لغانا بين عامي 2012 و2017.


ويعد ماهاما الشعب الغاني ببداية جديدة، من خلال برامج جديد مصممة لدعم رجال الأعمال الشباب وكذلك المزارعين.


ولا يمتلك المرشحون العشرة الآخرون الذين سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات الرئاسية فرص جدية للفوز.


ويتجاوز معدل البطالة في غانا 14%، وقد ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل حاد بالنسبة للعديد من مواطني غانا في الأعوام الأخيرة، كما توجد هناك مشكلات مرتبطة بضعف البنية التحتية والفساد وانخفاض قيمة العملة والتلوث البيئي الضخم.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

علم سوريا

عربي ودولي دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء

مكسيم خليل

فن ومشاهير كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟

ا

عربي ودولي أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك

تعبيرية

اقتصاد محلي 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

من منشأة فوردو النووية

عربي ودولي إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف

ا

عربي ودولي إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق

عربي ودولي والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير



 




الأكثر مشاهدة