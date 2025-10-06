مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

11:22 م

الوكيل الإخباري- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير تمويل مرن بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية العام لتفادي الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها المفوضية.





وفي بيان صحفي على الموقع الرسمي للمنظمة، قال غراندي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية المنعقدة في جنيف اليوم، إن توفير التمويل المرن بقيمة 300 مليون دولار يساهم في استمرار وقف برامج حيوية تمس حياة ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة حول العالم.



وأضاف غراندي، أن نحو 5 آلاف من موظفي المفوضية - أي ما يفوق ربع قوتها العاملة - فقدوا وظائفهم هذا العام، معتبرا ذلك "خسارة مؤلمة".



وشدد على أن ما تواجهه المفوضية "ليس مجرد أزمة مالية بل هي خيارات سياسية ذلت تبعات مالية كارثية فرضت على النظام الإنساني الدولي بأكمله".



وأكد أن التخفيضات "أثرت على جميع القطاعات والبلدان دون استثناء"، مبينا أن "برامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم النفسي والاجتماعي للناجين من التعذيب توقفت، كما أغلقت العديد من المدارس وتراجعت المساعدات الغذائية والمنح النقدية وجمدت برامج إعادة التوطين.



ودعا غراندي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى "الإسراع في التعهد بتمويل عام 2026 في أقرب وقت ممكن" محذرا من أن استمرار التراجع في التمويل قد يؤدي إلى وقف العديد من البرامج الميدانية خلال العام المقبل.



وأشار إلى أن "الضغط المتزامن على اللاجئين والدول المضيفة والنظام الإنساني ككل يهدد بمسار من عدم الاستقرار وتفاقم النزوح من جديد".

