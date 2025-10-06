ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب

11:37 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنّ حركة حماس توافق على أمور مهمة للغاية.





وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية، في البيت الأبيض أنه لم أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بألا يكون سلبيا بشأن صفقة للمحتجزين، مشيرا إلى أن نتنياهو كان إيجابيا حول مقترح الاتفاق في غزة وكذلك كان الجميع.



وبين أن الجميع اتفق على الخطة بشكل مذهل.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، قد قالت، إنّ إدارة ترامب تعمل جاهدة لإحراز تقدم في خطة مقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.



وبدأت في مصر اليوم، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.



وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" "بدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي" في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين "يبذلون جهودا مع الجانبين لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى".



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



توالت ردود الفعل الدولية على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



