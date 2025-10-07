الثلاثاء 2025-10-07 01:09 ص
 

قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:17 ص
الوكيل الإخباري-  اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الإثنين، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية أن "قوات قسد استهدفت بشكل مباشر حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية"، كما أكد وصول تعزيزات عسكرية وأمنية قرب منطقة الليرمون في المدينة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة 3 آخرين، بنيران قوات قسد قرب حي الأشرفية.
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات الأمن أخرجت عدداً من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "الجيش تحرك على بعض المحاور شمال وشمال شرقي البلاد".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، فإن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة".

وقالت الإدارة: "نلتزم باتفاق العاشر من مارس، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".

وينص الاتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مارس الماضي، على وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

وتابعت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن "الجيش يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراده وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكررة".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الإسرائيليون يتظاهرون يوميا للمطالبة بالتوصل لصفقة تعيد أسراهم من غزة

فلسطين تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

ا

عربي ودولي ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

ل

أخبار محلية 157 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم حتى أيلول

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

عربي ودولي الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

ل

عربي ودولي إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

عربي ودولي قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

ل

طب وصحة 5 أعراض خفية قد تشير إلى أمراض خطيرة

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي



 
 





الأكثر مشاهدة