الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه".
وأشارت كورنر إلى أن الجرائم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والإعدام الجماعي بحق المدنيين خلال عامي 2003 و2004.
وأضافت أن جلسات المرافعة الأخيرة ستُعقد بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، على أن يُصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.
وسردت كورنر مشاهد وصفتها بـ"المروعة"، منها حادثة أمَر فيها المتهم قواته بنقل نحو 50 مدنيا في شاحنات ثم ضربهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.
وأكدت أن المتهم "لم يكن يصدر الأوامر فحسب، بل شارك شخصيا في عمليات الضرب، وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".
الجزيرة
