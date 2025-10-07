الثلاثاء 2025-10-07 01:09 ص
 

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، القائد السابق في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل 20 عاما.اضافة اعلان


وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه".

وأشارت كورنر إلى أن الجرائم تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والإعدام الجماعي بحق المدنيين خلال عامي 2003 و2004.

وأضافت أن جلسات المرافعة الأخيرة ستُعقد بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، على أن يُصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.

وسردت كورنر مشاهد وصفتها بـ"المروعة"، منها حادثة أمَر فيها المتهم قواته بنقل نحو 50 مدنيا في شاحنات ثم ضربهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم.

وأكدت أن المتهم "لم يكن يصدر الأوامر فحسب، بل شارك شخصيا في عمليات الضرب، وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين".

الجزيرة 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الإسرائيليون يتظاهرون يوميا للمطالبة بالتوصل لصفقة تعيد أسراهم من غزة

فلسطين تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

ا

عربي ودولي ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

ل

أخبار محلية 157 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم حتى أيلول

الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

عربي ودولي الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور

ل

عربي ودولي إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

عربي ودولي قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب

ل

طب وصحة 5 أعراض خفية قد تشير إلى أمراض خطيرة

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي



 
 





الأكثر مشاهدة