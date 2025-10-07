ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قراره بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا، ولكن لا تزال لديه بعض الأسئلة التي يريد طرحها على الجانب الأوكراني لتفادي التصعيد.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بهذا الصدد، أمس الاثنين: "نعم، اتخذت قرارا إلى حد ما... إلى حد كبير... أعتقد أنني أود الاستفسار بشأن ماذا سيفعلون بها وإلى أين سيرسلونها. علي أن أطرح هذا السؤال".



وأضاف: "سأطرح بعض الأسئلة. أنا لا أسعى لرؤية التصعيد".

