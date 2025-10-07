ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بهذا الصدد، أمس الاثنين: "نعم، اتخذت قرارا إلى حد ما... إلى حد كبير... أعتقد أنني أود الاستفسار بشأن ماذا سيفعلون بها وإلى أين سيرسلونها. علي أن أطرح هذا السؤال".
وأضاف: "سأطرح بعض الأسئلة. أنا لا أسعى لرؤية التصعيد".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر قبل أيام من أن تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا سيمثل "مرحلة جديدة من التصعيد" وسيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
RT
