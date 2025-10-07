الثلاثاء 2025-10-07 01:08 ص
 

ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

الثلاثاء، 07-10-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قراره بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا، ولكن لا تزال لديه بعض الأسئلة التي يريد طرحها على الجانب الأوكراني لتفادي التصعيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بهذا الصدد، أمس الاثنين: "نعم، اتخذت قرارا إلى حد ما... إلى حد كبير... أعتقد أنني أود الاستفسار بشأن ماذا سيفعلون بها وإلى أين سيرسلونها. علي أن أطرح هذا السؤال".

وأضاف: "سأطرح بعض الأسئلة. أنا لا أسعى لرؤية التصعيد".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر قبل أيام من أن تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا سيمثل "مرحلة جديدة من التصعيد" وسيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

RT

 
 
