إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في منشور على "تلغرام"، مساء الاثنين، إنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وتم إسقاط عدة صواريخ أوكرانية، مشيرا إلى عدم وجود إصابات حتى اللحظة.
وأفادت وكالة "نوفوستي" بسماع دوي انفجارات فوق المقاطعة تزامنا مع إعلان الحاكم، الذي نشر أيضا إنذارا بشأن الهجوم، داعيا السكان للتوجه إلى ملاذات آمنة.
وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، مساء أمس الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الفترة بين الساعة 20:40 و23:00 بتوقيت موسكو.
وأوضحت أنه تم إسقاط 4 مسيرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم.
RT
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
-
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
-
البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا
-
ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب
-
مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية
-
سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد
-
مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق