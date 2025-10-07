إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية عن إسقاط عدة صواريخ أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، كما أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق مختلف المناطق.



وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في منشور على "تلغرام"، مساء الاثنين، إنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وتم إسقاط عدة صواريخ أوكرانية، مشيرا إلى عدم وجود إصابات حتى اللحظة.



وأفادت وكالة "نوفوستي" بسماع دوي انفجارات فوق المقاطعة تزامنا مع إعلان الحاكم، الذي نشر أيضا إنذارا بشأن الهجوم، داعيا السكان للتوجه إلى ملاذات آمنة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، مساء أمس الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الفترة بين الساعة 20:40 و23:00 بتوقيت موسكو.