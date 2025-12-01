الإثنين 2025-12-01 08:27 ص

ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الإثنين، 01-12-2025 05:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إدارته تعتزم الإبقاء على تعليق مؤقت لقرارات اللجوء "لفترة طويلة".اضافة اعلان


وعندما سئل ترامب إن كانت هناك مدة محددة لهذا التعليق، أجاب أنه لم يضع "حدا زمنيا" للإجراء الذي تقول وزارة الأمن الداخلي إنه مرتبط بقائمة تضم 19 دولة سبق وأن فرضت قيود سفر عليها.
 
 


