ترامب: هذا تحذيري الأخير

الوكيل الإخباري-وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، تحذيرًا صريحًا لحركة حماس، مؤكّدًا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر".اضافة اعلان


وفي تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب".

وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضًا".

وتابع: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة.

