ترامب: هذا تحذيري الأخير

وفي تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، قال ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب".
وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضًا".
وتابع: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مقاتل أوكراني سابق يروي تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له جنود بلاده
-
المرشد الإيراني يوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية تحسبا لـ"مخاطر محتملة"
-
هيئة البث: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر هذا الأسبوع
-
أوربان يدعو القادة الأوروبيين لعقد اتفاقية أمنية مع روسيا
-
أكسيوس: مبعوث ترامب يطرح صفقة لإطلاق الرهائن ووقف خطة احتلال غزة
-
سفن "أسطول الصمود العالمي" تتوافد على ميناء سيدي بوسعيد بتونس
-
بـ 8 مسيّرات .. الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل
-
مسؤول أممي يدعو الى إنفاذ تدابير "العدل الدولية"