ترامب يطلب طائرات عسكرية لحمايته من إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام غربية أن المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، طلب حمايته بطائرات ومركبات عسكرية من التهديد الإيراني المزعوم لحياته.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر ورسائل كانت بحوزتها أن ممثلي مقر حملة هذا السياسي أرسلوا في الأسابيع القليلة الماضية رسائل إلى قيادة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أعربوا فيها عن استيائهم من عدم توفير الأمن الكافي لترامب. وأصرت حملة الجمهوريين على أن يقوم جهاز الخدمة السرية بتوفير طائرات عسكرية لتأمين تحركات ترامب أو توفير حماية إضافية لطائرته الشخصية.

اضافة اعلان



بالإضافة إلى ذلك، يصر مديرو حملة ترامب على ضرورة حظر الطيران فوق مساكن ترامب وتجمعاته، وتزويده بزجاج مضاد للرصاص لاستخدامه في التجمعات في سبع ولايات متأرجحة، وتوفير مركبات عسكرية لتحركات الجمهوريين. ويخشى مدراء الحملة من محاولة اغتيال ترامب من قبل إيران، والتي يمكن أن تستخدم "طائرات بدون طيار أو صواريخ".



ووصفت صحيفة "واشنطن بوست الطلب" بأنه "مذهل وغير مسبوق". وأكدت أنه "لم يتم نقل أي مرشح في التاريخ الحديث على متن طائرات عسكرية عشية الانتخابات".



وفي نهاية سبتمبر/أيلول، كتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن إيران تشكل تهديداً لحياته. وقالت حملته بدورها إن مكتب مدير المخابرات الوطنية أبلغ ترامب "بالتهديدات الحقيقية والمحددة من إيران" التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تعتبر تصريحات ترامب حول تهديدات إيرانية لحياته مجرد جزء من الحملة الانتخابية.

RT